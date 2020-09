Lagoa acolhe exposição de fotografia de Ralph Torgardh

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Galeria Manuela Vale, da Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa, terá patente a partir de 1 de outubro a exposição de fotografia de Ralph Torgardh, intitulada “The Faces of Nature – As Faces da Natureza”, anunciou a autarquia.

“Como um fotógrafo de paisagens, eu procuro a composição, com as variações da luz e do clima. Um dia cinzento, de tempestade e chuva são muitas vezes mais interessantes do que somente um céu azul”, refere o fotógrafo sueco em comunicado.

Ralph Torgardh começou a tirar fotografias em 2012 e apresenta este mês os seus trabalhos de natureza com paisagens de Portugal, Espanha, Índia e Suécia.

Até ao final do mês de outubro, a exposição pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 12:30 e das 14:00 às 17:30.

A exposição vai decorrer com o cumprimento de todas as normas de segurança e higiene da Direção-Geral de Saúde, com uso de máscara obrigatório, lotação limitada e planos de contingência criados para o efeito.