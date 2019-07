Lagoa acolhe mercado com mais de 60 artesãos à luz de velas

As Culturas do Mediterrâneo vão estar em destaque na sexta edição do “Mercado de Culturas…à Luz das Velas”, de 4 a 7 de julho, entre as 19h00 e as 00h30, no Convento de São José e ruas circundantes da cidade de Lagoa.

Ao longo de quatro noites, mais de 60 artesãos de várias culturas e religiões do mundo irão conviver em harmonia e mostrar aos milhares de visitantes as suas tradições, sabores e artes.

“Este evento cultural, de caraterísticas únicas em Portugal, terá como temática cultural as diferentes culturas do Mediterrâneo, nas mais diversas vertentes: música, dança, gastronomia e artesanato”, adianta a organização do evento.

As músicas tradicionais de raiz estarão em destaque nos vários cenários do evento, com a presença de Terra Taranta (Itália), Christos Kanellos (Grécia), Helena Madeira (Portugal), El Laff (Marrocos/Espanha) e Lafra (Croácia/Bulgária/Eslovénia)…

