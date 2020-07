Lagoa anuncia medidas para combater ocupação excessiva em praias pequenas

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As praias da Marinha, Benagil, Albandeira e Vale de Centeanes são os areais do concelho de Lagoa que que estão registar maior pressão e níveis de ocupação acima do recomendado, anunciou o município.

O presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, anunciou que se reuniu durante a manhã de sexta-feira com representantes das autoridades de saúde, turismo, ambiente, segurança, e proteção civil, para avaliar a situação da ocupação das praias no concelho de Lagoa.

O autarca confirmou que já foi reduzido o estacionamento junto a estas praias, seguindo as indicações da Agência Portuguesa do Ambiente. O inicio das obras municipais na Praia da Marinha é outra medida dissuasora da utilização daquele destino balnear.

Durante a reunião foi efetuado um acompanhamento ao minuto da situação das praias no concelho, através de instrumentos de monitorização implementados pela Câmara Municipal que permitem a obtenção de dados sobre o número total de pessoas.

Sensibilizar foi a palavra chave saída deste encontro de trabalho. Sensibilizar por um lado, as autoridades para a necessidade de maior fiscalização nas zonas de trânsito e de estacionamento. Sensibilizar, por outro lado, os veraneantes para que prefiram praias com areais mais amplos e menos concorridos.

Luis Encarnação dirigiu esta reunião acompanhado pelo vereador Jorge Pardal, responsável pelo pelouro das praias e orla costeira.

A delegada de saúde Dr.ª Maria Teresa Pereira, o capitão do Porto de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos Paços, a Dr.ª Ema Mendonça da Região de Turismo do Algarve, três comandantes da GNR – do destacamento territorial de Silves representado por comandante Alferes Silva, do posto territorial de Lagoa pelo comandante Euclides

Martinho, e de Carvoeiro pelo comandante Nelson Carmo –, os comandantes dos bombeiros e da proteção civil de Lagoa, respetivamente Vitor Rio e Jorge Cabrita, a que se juntou ainda por vídeo chamada a Dr.ª Paula Noronha, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), foram outras personalidades que tomaram parte na reunião que teve lugar no edifício principal da Câmara de Lagoa.