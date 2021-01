Lagoa apoia desempregados com vales para comércio local

Os desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) no concelho de Lagoa, distrito de Faro, vão receber vales de 40 euros para fazer compras no comércio local, anunciou a Câmara algarvia.

Em causa estão “1.900 desempregados residentes no concelho de Lagoa e inscritos no IEFP”, que poderão utilizar os vales para “realizar compras nos estabelecimentos aderentes à campanha ‘Val€ comprar no comércio Local’” de 25 de janeiro até 25 de julho de 2021, como medida para contrariar o impacto negativo da pandemia de covid-19, precisou a autarquia num comunicado.

A mesma fonte referiu que esta é uma iniciativa do município à qual já aderiu “cerca de uma centena de estabelecimentos comerciais situados no concelho”, que estão identificados no sítio da autarquia na Internet e compõem um conjunto “diversificado” de “prestadores de serviços e vendedores de produtos vários”.

A autarquia salientou que esta medida vem juntar-se a outras iniciativas de apoio à economia já adotadas pelo município, como a atribuição de vales de compra para o comércio local através de sorteios.

“Para além desta oferta direta aos desempregados do concelho, quem comprar no comércio local de Lagoa fica habilitado a participar em cinco sorteios mensais”, acrescentou a Câmara de Lagoa.

Os cupões para participar nos sorteios são obtidos com a realização de compras de valor igual ou superior a 10 euros num dos estabelecimentos aderentes, esclareceu a autarquia.

As tômbolas para depositar os cupões e participar estão situadas no edifício principal da Câmara Municipal de Lagoa, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia, também na sede de concelho, e nas sedes e delegações das Juntas de Freguesia.

“Através desta campanha serão sorteados 10.000 euros em vales de compras em cada um dos primeiros cinco meses de 2021”, quantificou.

O presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, justificou a medida com a necessidade de a autarquia apoiar a economia local afetada negativamente pela pandemia de covid-19, que tem estado a ganhar intensidade em Portugal e no Algarve.

“O impacto económico e social que as medidas de combate ao contágio da covid-19 têm provocado na economia local e no poder de compra das famílias lagoenses, entre vários bloqueios que a pandemia tem provocado de uma forma geral e indiscriminada, levaram o município a adotar medidas extraordinárias de apoio e a prestar auxílio a quem mais necessita, reforçando o compromisso de não deixar nenhum lagoense para trás”, argumentou o autarca, citado na nota.

