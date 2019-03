Lagoa aposta no teatro para rir… até chorar!

Março é o mês do teatro. Em Lagoa, março está reservado para a melhor comédia. A 19ª edição do Humorfest começa a 16 e termina a 30 de março, no auditório Carlos do Carmo.

Em 2019, o programa começa com “os Vizinhos de cima”. A vida conjugal de dois casais, que vivem próximo, é revelada por Ana Brito e Cunha, Fernanda Serrano, Pedro Lima e Rui Melo. Pelas 21h30, do dia 16 de março. À medida que a noite avança, os vizinhos vão revelando algumas loucuras sexuais que levam os outros a repensar a sua relação marcada pela monotonia. Quem for assistir fica a saber tudo.

“Ladies´ Day” é uma performance para três dias seguidos: 21, 22 e 23 de março, sempre às 19h45. Esta proposta sobe ao palco do auditório Carlos do Carmo, em sintonia com a Cidade Inclusiva que Lagoa defende como causa do ano em 2019. É representada pelo grupo de teatro “Os Algarvios”, que reúne estrangeiros residentes na região. ”Os Algarvios” ou “The Algarveans” assumem que fazer parte da comunidade local é um objetivo, e a inclusão é a principal razão para a sua constituição como grupo. As produções anteriores dos “Algarveans” incluíram americanos, britânicos, alemães e portugueses. E dizem que o seu “Dia das Mulheres” é candidato a vencedor do Humorfest 2019.

A 29 de março, pelas 21h30, é a vez do improviso, uma das várias categorias que definem o humorfest. Marta Fernandes e Ruben Silva, estão “enfim sós”. São Zeca e Fernanda e preparam-se para passar o seu primeiro Dia dos Namorados juntos. A noite promete ser cheia de surpresas. Tudo seria perfeito se… um pequeno acidente doméstico não fizesse com que os dois fossem obrigados a passar a noite trancados na casa de banho.

António Raminhos regressa como comediante do ano 2018

No dia seguinte, 30 de março, pelas 21h30, sempre no mesmo palco, “António Raminhos é… o António Raminhos…”

Ele começou a fazer stand-up em 2006, a uma sexta feira santa. E desde aí não parou. Este ano volta a Lagoa, porque o público do Humorfest’18, que todos os anos elege o melhor comediante do ano, o escolheu.

Para António Raminhos, “o humor e a comédia são o melhor e o maior mecanismo de defesa que nós temos”. E diz que faz humor para “dar a outra perspetiva das coisas”. Cara bem conhecida de vários programas da televisão, António Raminhos é atualmente um dos humoristas mais acarinhados pelo público português. Encerra o humor fest’19 com um espetáculo de cerca de 70 minutos, em que “o humor funciona para expressar aquilo que não conseguiria ser dito de outra forma”.

Os bilhetes para todos os espetáculos do Humorfest’19 custam 10 euros.