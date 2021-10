Lagoa aprova programa de reabilitação urbana do concelho

A Câmara Municipal de Lagoa aprovou a Operação de Reabilitação Urbana da cidade de Lagoa e o Regulamento do Programa Municipal de incentivo e apoio à reabilitação urbana (nas Áreas de Reabilitação Urbana, ARU, do concelho de Lagoa), anunciou a autarquia.

Com a aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), na Assembleia Municipal de Lagoa, realizada dia 15 de setembro, o Município concretiza a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a cidade de Lagoa, um importante instrumento de gestão da política pública de reabilitação e regeneração da cidade, em que o Município assume um perfil abrangente que conjuga lógicas de intervenção tão distintas como as de regulador, investidor, dinamizador e facilitador.

Assente em 4 eixos estratégicos, o PERU cidade de Lagoa, tem como objetivos salvaguardar e valorizar o património, através da reabilitação sustentável, de uma gestão urbanística integrada e da capacitação, reconhecimento e divulgação do património excecional existente. Aumentar a população residente e os níveis de conforto habitacional e reforçar a coesão e os valores comunitários. Promover a diversidade, inclusão e sustentabilidade económica, da criatividade e da inovação tendo uma linha de ação inclusiva e sustentável e melhorar a mobilidade e a sustentabilidade ambiental com o objetivo de aumentar a resiliência da comunidade.

Com um prazo de execução de 10 anos (2021-2031), o PERU cidade de Lagoa prevê um investimento superior a 12 milhões de euros, na criação e reabilitação de equipamentos e de espaço público, mas também na criação de habitação (pública) através da aquisição para reabilitação de frações devolutas e de prédios degradados ou em ruínas.

Já o Programa Municipal de incentivo e apoio a reabilitação urbana, #Rea(bili)tarLagoa, concretiza o previsto no artigo 75º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), que permite aos municípios, através da criação de regulamento próprio, conceder apoios financeiros a intervenções de reabilitação realizadas no âmbito da ORU.

