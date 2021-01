Lagoa: BE contra construção de hipermercado em zona húmida

O Bloco de Esquerda exigiu ao Governo, no Parlamento, que cumpra uma resolução da Assembleia da República e impeça a prevista construção de um hipermercado na zona húmida sazonal de água doce das Alagoas Brancas, no concelho de Lagoa, que segundo os bloquistas se somam a outros cinco, existentes dentro e nas imediações da cidade.

De acordo com os bloquistas, a construção promoverá a destruição das Alagoas Brancas, pelo que o Governo – a quem o Bloco dirige várias perguntas sobre o tema na Assembleia da República – deverá adotar as medidas e ações necessárias para salvaguardar aquela zona húmida. “Os interesses urbanísticos não se podem sobrepor aos valores maiores daquela importante área natural”, enfatiza o Bloco.

“Apesar dos valores naturais e dos benefícios diretos que as Alagoas Brancas providenciam à população da região, como a prevenção de inundações, a Câmara Municipal de Lagoa tem permitido o avanço urbanístico na zona, o que já levou ao aterro de parte desta importante área natural, lamenta o Bloco de Esquerda.

Recorda que, recentemente, a Câmara Municipal de Lagoa concedeu à entidade promotora Edifícios Atlântico SA um alvará de loteamento industrial para o sítio das Alagoas Brancas. “Com a impermeabilização da zona húmida pela urbanização industrial, as águas pluviais escoariam para áreas de cota mais baixa e seriam encaminhadas para o único aqueduto que existe na zona. A conduta receberia todas as águas provenientes das Alagoas Brancas e das zonas altas envolventes, ficando previsivelmente impossibilitada de escoar todo o volume de água nos dias de precipitação mais intensa, resultando em inundações naquela área”, vaticinam os bloquistas.

Explicam que, habitualmente, as Alagoas Brancas são inundadas, transformando-se numa importante zona de alimento, repouso e criação para um conjunto de espécies de aves, algumas das quais ameaçadas de extinção.

“As Alagoas Brancas têm atraído cada vez mais ornitólogos cujo estudo e observação desta zona húmida já levou à identificação de mais de 70 espécies de aves, algumas das quais incluídas nas diretivas Aves e Habitats”.

Destaca as espécies íbis-preto, águia-sapeira, falcão-peregrino, cegonha-branca, cegonha-negra, colhereiro, garça-branca-pequena, garça-branca-grande, garça-vermelha, guarda-rios, caimão, pernilongo, maçarico-bastardo, tartaranhão-ruivo-dos-pauis e peneireiro-cinzento.

Além da avifauna, habitam nas Alagoas Brancas importantes populações de cágado-mediterrânico e de rela-meridional, espécies incluídas no Anexo B-II da Diretiva Aves e Habitats, bem como uma planta pouco comum em Portugal – a Crypsis aculeata – e várias espécies de crustáceos, borboletas diurnas, libélulas e libelinhas com valor de conservação.

“A singularidade e importância ecológica das Alagoas Brancas levou o Bloco de Esquerda a desenvolver uma iniciativa aprovada pelo parlamento, que deu origem a uma Resolução da Assembleia da República na qual as deputadas e deputados recomendam ao Governo que tome as medidas necessárias para salvaguardar a zona húmida sazonal de água doce das Alagoas Brancas, em Lagoa, impedindo a sua destruição iminente e que proceda a um estudo pormenorizado sobre as Alagoas Brancas com vista à sua classificação ambiental”, lembra o Bloco.

