Lagoa cancela eventos para tentar controlar casos de covid-19

A Câmara Municipal de Lagoa cancelou esta semana alguns eventos para tentar controlar os casos de covid-19 no concelho, anunciou a autarquia.

“O município de Lagoa vinha, ao longo dos últimos meses, a preparar as habituais iniciativas e eventos a realizar nesta época natalícia, mas face ao aumento do número de casos de covid-19 no concelho, na região e no país, a autarquia decidiu cancelar algumas iniciativas preparadas para os miúdos e graúdos, bem como as feiras de natal, a feira de velharias e o mercado mensal”, refere a autarquia em comunicado.

O musical “O Sonho do Ernesto”, as feiras de Natal, a feira das velharias, o mercado mensal e as Olímpiadas Jovens são algumas das iniciativas que foram canceladas.

“Esta é uma decisão difícil, mas necessária, face à evolução pandémica do concelho, dando cumprimento às orientações da Direção Geral de Saúde (DGS)”, acrescenta o município.

O concelho de Lagoa entrou recentemente para o nível de risco extremamente elevado e “a tendência poderá ser para aumentar o número de casos positivos de covid-19, caso não se tomem medidas mais restritivas”.

“Face ao número de casos positivos de covid-19 no concelho, na região e o país, bem como à época natalícia e de final de ano que se avizinha, tivemos de tomar decisões difíceis, mas de extrema importância. Apelo a todos os Lagoenses que cumpram com as orientações da DGS e nos ajudem a controlar a pandemia covid-19”, apela o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

