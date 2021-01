Lagoa celebra aniversário com orquestra Algarve Camerata

O Concelho de Lagoa assinala o aniversário da criação do Concelho com a realização do concerto “Entre o clássico e o romântico” pela orquestra Algarve Camerata, anunciou o município.

No próximo sábado, dia 16 de janeiro, pelas 21:30, em streaming a partir da Capela do Centro Cultural Convento de São José, o Município de Lagoa dá as boas vindas a 2021 e comemora o aniversário da criação do Concelho de Lagoa.

Exclusivamente online, pelas redes sociais do município, poderá acompanhar o concerto “Entre o clássico e o romântico” pela orquestra Algarve Camerata com o concertino João Pedro Cunha e, uma vez mais, dirigida pelo seu Maestro titular, João Rocha. Entre o “ano novo” e o “novo ano”, ouve-se música! Entre o “clássico e o romântico”, dá-se asas ao espírito.

Clássicos que nos trarão “romantismo” e alguns românticos apresentados de forma “clássica”.

“Sábado, dia 16 de janeiro, pelas 21:30, no seu telemóvel, tablet, televisão, onde quer que seja, ligue-se ao Facebook do município, importante mesmo, é que separados, estejamos mais juntos que nunca”, exorta o comunicado do município.

