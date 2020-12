Lagoa celebra Ano Novo com Arade Music Fest online

O novo ano de 2021 vai ser recebido em Lagoa com uma edição online do Arade Music Fest, a partir das 22:30 do dia 31 de dezembro, na página de Facebook do município, anunciou a autarquia.

“Num ano diferente, marcado por diversas mudanças e contingências relativas à pandemia covid-19, o município de Lagoa não deixa de comemorar o réveillon e reúne artistas e grupos musicais locais, de diversos estilos”, refere a Câmara Municipal de Lagoa, em comunicado.

A partir de casa e em segurança, a população pode assistir às atuações das bandas 5ExBand, Beto Kalulu, Ricardo Sousa, Carolina Fonson, US2, Luana Velasquez, DJ Alex, João Rocha, João Feliz, Luís Raposo, João Reis, Mónica Pereira e Eduardo Ramos.

