“Lagoa Cidade Educadora” promove espetáculos para toda a família

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadores 2021, que se realiza a 30 de novembro, o município de Lagoa irá realizar o espetáculo comemorativo “Lagoa Cidade Educadora: “Património & Identidade”, no Auditório Carlos do Carmo no dia 27 de novembro, pelas 21:30.

O espetáculo “Património & Identidade” é de entrada gratuita mediante levantamento de bilhete no Auditório Carlos do Carmo.

Este espetáculo irá levar ao palco do Auditório Carlos do Carmo algumas das propostas artísticas que marcaram presença na edição de 2021 dos “Percursos Performativos no Património”, apresentando propostas na área da dança, música, teatro, poesia, entre outros.

O restante programa do “Lagoa Cidade Educadora” pode ser consultado no Facebook da autarquia.

