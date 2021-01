Lagoa comemora 248 anos com iniciativas na internet

O concelho de Lagoa vai celebrar os seus 248 anos a 16 de janeiro com várias iniciativas realizadas através da internet, devido à pandemia de covid-19 e ao novo confinamento, anunciou o município.

“Considerando o agravamento do contexto da pandemia por covid-19 e o já previsível confinamento, o município de Lagoa viu-se obrigado a cancelar algumas das atividades que vinham a ser preparadas e recorrer à tecnologia conhecida como streaming, para assinalar esta data importante na história do concelho”, refere a autarquia em comunicado.

No sábado, através do website do município, do canal do Youtube e das redes sociais, pode assistir-se à comunicação do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, a uma conferência do historiador João Vasco Reis e ao concerto da Orquestra Algarve Camerata.

