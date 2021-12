Lagoa comemora Dia Internacional da Cidade Educadora

O Município de Lagoa aderiu uma vez mais às comemorações do Dia Internacional da Cidade Educadora, celebrado no dia 30 de novembro, com “atividades que reforçam a importância da educação e do compromisso de Lagoa na promoção do bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social”, segundo a autarquia.

O programa foi desenvolvido com base no lema desta 6ª edição “A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás” por forma a promover a igualdade de oportunidades entre todas as pessoas, a inclusão, a justiça social e o crescimento sustentável como garantia do equilíbrio territorial.

As comemorações iniciaram-se no dia 20 de novembro, em Ferragudo, com o ciclo de conferências “Ferragudo 1520-2020: 500 anos a viver o Mar”, onde foi realizada uma visita guiada pelas ruas de Ferragudo e abordada a história paroquial pela intervenção de David Luna de Carvalho, Sérgio Ribeiro Pinto, Diogo Vivas e Ismael Medeiros.

As iniciativas, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Cidade Educadora, prolongaram-se pelo mês de novembro, com a apresentação do Relatório de Índice de Sustentabilidade Municipal ao Executivo, Dirigentes, Empresários e outros agentes locais, pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, da Universidade Católica (CESOP), já disponível no website do Município.

Assinalou-se o “Dia da Floresta Autóctone”., nas instalações Amorim Cork, com a entrega de resíduos de rolhas de cortiça, com a presença das turmas vencedoras do concurso de resíduos.

Decorreu ainda no Centro Cultural do Convento S. José, a cerimónia da entrega de Bandeiras Verdes no âmbito do projeto Bandeira azul da Europa, reconhecendo as escolas do concelho que apresentaram uma maior gestão de recursos ambientais no ano letivo transato.

No dia 25 realizou-se no Auditório Carlos do Carmo o seminário regional “Caminhar pelos Direitos da Criança”, no âmbito do 32.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Neste seminário abordou-se temas como “Os desafios atuais à implementação da Convenção e à Intervenção do IAC”, “A Criança como Vítima de Violência Doméstica- O Colo da Lei”, “Crianças e Jovens numa Sociedade” e por fim, “Jovens, Direitos e a Educação do Futuro”. Também nesta data reuniu a Equipa para a Igualdade na Vida Local com o objetivo de apresentar, discutir e aprovar o Diagnóstico e o Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Lagoa 2021-2024.

De 26 a 27 de novembro, realizou-se no Vale D´Oliveiras Quinta Resort Spa o 2º Congresso “Desporto para todos” apresentado pela Teia D´Impulsos, sendo coorganizado pelo Município de Lagoa com a parceria do IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., no âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos. Este congresso teve como principal objetivo promover boas práticas, através da partilha de conhecimentos e experiências nas diversas modalidades desportivas.

Na noite do dia 27, decorreu o espetáculo comemorativo “Lagoa, cidade educadora: património e identidade”, que contou com momentos de dança, música, teatro, poesia, entre outras artes, valorizando o que melhor se faz criativamente no concelho em particular e na região em geral.

Nos dias 26 de novembro e 3 de dezembro, decorreram sessões nas escolas do concelho no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Direitos da Criança. Estas sessões consistiram na leitura do livro de Luísa Ducla Soares intitulado de “Os Direitos das Crianças”, na visualização de um filme e, por fim, numa dinâmica de grupo “ Direitos ou Desejos?”, facilitando a reflexão dos mais novos sobre a importância dos seus direitos.

No dia 29 de novembro comemorou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres através de uma palestra sobre a violência doméstica com testemunho na primeira pessoa, denominada de “Recuso Ser Vítima”. A palestra decorreu de forma dinâmica, através de momentos interativos e de teatro fórum por forma a desmistificar estereótipos relativos aos tipos de violência.

A programação encerrou no dia 30 de novembro, comemorando-se o Dia Internacional da Cidade Educadora 2021, através da formação acreditada no âmbito da realização do PEMEL- Plano Estratégico Municipal de Educação de Lagoa, no período da manhã.

No mesmo dia decorreu a Assembleia Digital de Jovens no âmbito do projeto My Polis nas escolas e contou com a apresentação de 14 propostas de estudantes dos agrupamentos de escolas Rio Arade e ESPAMOL ao executivo da Câmara Municipal. No final do dia decorreu a entrega dos prémios no âmbito do concurso literário das Escolas de Lagoa e o Concurso de Ilustração “Na Rota da Arte”, bem como a apresentação do livro “Barro Cru” de Helena Tapadinhas e finalizou-se este intenso dia na Igreja Matriz de Lagoa, com a apresentação da Orquestra Barroca D´Aquém Mar Ensemble Vocal, um projeto integrado no Festival de Música Antiga organizado pela Associação Questão Repetida – em coprodução com a ARTIS XXI, apoiado pelo Município de Lagoa, Município de Lagos e a Direção Regional de Cultura do Algarve.

