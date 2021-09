Lagoa comemora o seu dia municipal com lançamento de livro

No contexto das comemorações do Feriado Municipal de Lagoa, terá lugar, no dia 7 de setembro (terça-feira), a apresentação pública do livro que reúne os textos das comunicações do colóquio realizado em 2018, comemorativo dos 245 anos de criação do concelho de Lagoa, subordinado ao tema “Lagoa, Poder Local e Municipalismo: 245 anos de criação do concelho de Lagoa (1773-2018)”, cuja apresentação estará a cargo de António Ventura, Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O evento, que decorrerá no auditório do Convento de S. José, pelas 18:15, contará ainda com uma conferência proferida pelo referido orador, intitulada: Fontes para a história da Maçonaria no Algarve.

O acesso é livre mas sujeito à lotação de lugares sentados.

