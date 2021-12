Lagoa: CTT instalam cacifo público no supermercado Apolónia

Os CTT – Correios de Portugal fecharam uma parceria com os Supermercados Apolónia para a instalação de um cacifo público na loja de Lagoa, informou a empresa esta semana.

Com este Cacifo Público de 33 posições, “todos os clientes vão poder usufruir de uma solução que permite a recolha das suas encomendas de uma forma totalmente independente, no horário que desejarem e com total garantia de segurança e qualidade, todos os dias da semana”, explicou a instituição.

Esta parceria, no âmbito da oferta de Cacifos dos CTT, surge como reforço da estratégia de e-Commerce dos CTT, que possibilita “ofertas inovadoras para diversos casos de uso, em várias regiões do país”.

Os CTT contam já com uma oferta de mais de 160 cacifos, tanto públicos, como na versão “click & collect” e corporativos, localizados em diversos pontos de norte a sul, nomeadamente em plataformas de transporte intermodais, centros comerciais, campus universitários, redes de retalho físico, ou no caso dos corporativos, em empresas.

Os cacifos CTT fazem parte da rede de Pontos de Entrega CTT, que conta com mais de 2000 pontos onde os clientes podem recolher as suas encomendas. Os cacifos vêm complementar a rede de pontos de entrega, com “uma solução inovadora e de maior conveniência para o cliente”.

Com esta dinâmica, os CTT explicam que os “a interface com o destinatário é extremamente simples e baseada no envio via SMS e email do código secreto” que permite aos utilizadores interagir com o cacifo e receber a sua encomenda.

Os CTT encontram-se assim “ativamente a aumentar esta rede cacifos – contando ampliá-la para 1 000 até ao final de 2022 – com o propósito de tornar mais simples e eficaz o processo de entrega de encomendas aos seus clientes, tanto em espaços de grande influência como redes de retalhistas com os quais os CTT estabelecem e reforçam parcerias, como em clientes corporativos que queiram proporcionar aos seus colaboradores, uma solução inovadora para receção de encomendas e-Commerce”.

