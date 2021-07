Lagoa: Cultura “sai à rua” e passeia de autocarro

Arrancou na passada semana a 2ª edição da iniciativa “A Cultura sai à Rua”, integrada num pacote de medidas de apoio aos artistas do município de Lagoa, num valor global de 150 mil euros, anunciou a autarquia.

Face às condições epidemiológicas atuais, o Município de Lagoa “encontrou no autocarro panorâmico a solução para promover a cultura no concelho e continuar a ajudar os artistas locais”, justifica a câmara municipal.

O Município de Lagoa preparou um pacote de medidas de apoio aos artistas locais que passa pela 2ª edição da iniciativa “A cultura sai à rua”, pelo desafio de criarem várias musicas alusivas ao concelho e pela oferta de cartões promocionais dos seus trabalhos, que também poderão ser promovidos através da plataforma “Algarvios” https://algarvios.pt . Cada artista poderá participar nas três medidas de apoio ou apenas naquela(s) que considerar mais vantajosa(s) para si.

Este conjunto de medidas saiu de uma reunião promovida pelo Município de Lagoa com cerca de 60 artistas locais, onde foram debatidas as dificuldades que a cultura atravessa, devido à pandemia covid-19, as dificuldades que sempre existiram e debatidas várias propostas, diretas ou indiretas, de apoiar os artistas locais e de continuar a promover a cultura no concelho.

A iniciativa “A Cultura sai à Rua” arranca já hoje, com mais de 40 artistas envolvidos, 56 espetáculos musicais, durante os meses de julho, agosto e setembro, de terça a sexta-feira, com espetáculos diários de 4 horas, que percorrerá o concelho por quatro percursos distintos, entre as 18:30 e as 22:30. O horário definido poderá vir a ser alterado, conforme a situação epidemiológica do concelho.

Para além dos espetáculos móveis no autocarro panorâmico haverão espetáculos pontuais, pelo concelho e em recintos fechados, sempre que as condições epidemiológicas o permitirem.

“Este pacote de medidas de apoio aos artistas locais é fundamental para não deixar morrer a cultura e ajudar um dos setores mais afetados pela pandemia. A iniciativa “A Cultura sai à rua” é mais do que uma ajuda aos músicos, porque acaba por, indiretamente, ajudar outros setores, como o comércio local, considera Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

“O Município de Lagoa foi pioneiro no apoio aos artistas locais, no início da pandemia, mais concretamente a partir de abril de 2020, com a transmissão de espetáculos online”, conclui a nota de Imprensa.

