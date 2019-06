Lagoa dá a conhecer vinhos da região junto da hotelaria e turistas

Dar a conhecer os vinhos de qualidade que se produzem na região junto da hotelaria local, sensibilizando-os para a mais valia que é a promoção dos produtos locais, assim como junto dos turistas que nos visitam, é o objetivo de um conjunto de iniciativas programadas pelo município de Lagoa, até ao dia 31 de outubro de 2019.

“Lagoa Wine Sessions” são encontros marcados em várias unidades hoteleiras do concelho que convidam produtores de vinhos, especialistas, profissionais de hotelaria e de turismo, comunicadores sociais, e outros interessados em apreciar o vinho de Lagoa com sentidos mais informados.

A próxima sessão decorre no dia 13 de junho, no empreendimento turístico Victor’s Village, onde vão estar sobre a mesa os néctares do Monte do Lobo e Herdade dos Pimentéis. A 27 do mesmo mês, as atenções vão para os vinhos da Quinta dos Santos, no Monte Santo Resort. A 18 de julho o Hotel Lagoa recebe a marca VS Vinhos. Já a 10 de setembro, no Tivoli Carvoeiro, a conversa é sobre a Quinta dos Vales. E a 2 de outubro descobrem-se os vinhos Monte dos Salicos no Pestana Carvoeiro Golf. No último dia de outubro, será tempo para falar de EDD’s no Água Hotels Vale da Lapa.

Entretanto, de 20 a 22 de junho, acontece o Lagoa Wine Show. Festeja-se na rua o verão e o vinho. Trata-se de um dos maiores eventos sobre vinho a sul do país, onde o “senhor vinho” chega acompanhado por fado e outras músicas suas conhecidas, por ofertas gastronómicas diversas, representantes de várias regiões e produtores vitivinícolas de todo o país. São muitos os que se esperam para celebrar, ao longo da Rua Coronel Figueiredo, no centro de Lagoa, mais uma edição – a quinta – do Lagoa Wine Show.

“O enoturismo é um dos eixos prioritários da estratégia do município para reforçar Lagoa como destino turístico de alta qualidade, diferenciador e sustentável. É perspetivado como uma das ofertas complementares ao produto turístico sol e praia, e como uma das vias para ultrapassar a sazonalidade do turismo na região”, destaca a autarquia lagoense.