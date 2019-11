Lagoa: Derrocada perto da Praia do Paraíso

Na sequência da derrocada ocorrida durante a madrugada de hoje no Vale de Currais, perto da praia do Paraíso, em Lagoa, o Comando-local da Polícia Marítima de Portimão procedeu à sinalização e interdição da passagem por forma a garantir a segurança dos utentes do trilho.

No local também estiveram técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente/ ARH do Algarve, para apoiar os trabalhos e avaliar as condições de segurança.

Foi solicitada à Proteção Civil de Lagoa a colocação de barreiras metálicas para reforçar a sinalização provisória e a segurança das pessoas que utilizam o trilho.

A Capitania do Porto de Portimão alerta que as derrocadas são frequentes e imprevisíveis durante todo o ano, apelando também a todas as pessoas que frequentarem as praias e as zonas junto à costa, para respeitarem a sinalética existente e que se mantenham afastadas das vertentes das arribas, bem como da base das mesmas.