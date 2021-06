Lagoa distribui 2000 maletas artísticas pelas crianças do concelho

No âmbito do diversificado programa preparado pelo Município de Lagoa para comemorar o Dia da Criança, foram distribuídas cerca de 2000 maletas artísticas pelas escolas do pré-escolar e 1º ciclo do ensino público, IPSS’s e ensino privado.

Aspirando a construção de Lagoa como uma cidade ecologicamente sustentável e educadora, o presidente da Câmara, Luís Encarnação e a vereadora da Educação, Ana Martins, “levaram até às escolas alegria e boa disposição e, com um sorriso estampado no rosto, as crianças abriram as maletas com a brochura “ReciclArte III: ideias para criares o ano inteiro com plástico” que inclui imensas sugestões práticas de trabalhos manuais para desenvolver na escola e/ou em família e um kit de material de expressão plástica”, enuncia a autarquia, em comunicado.

Ainda no dia 1 de junho, foi divulgado o vídeo tutorial Reciclarte III, estando previsto para 9 de junho a realização da Oficina de Artes Plásticas ReciclArte III creditada pelo Centro de Formação, com o objetivo de capacitar os docentes de ferramentas para a dinamização das atividades plásticas propostas na brochura.

Também no âmbito da comemoração do Dia da Criança decorre para famílias, nos dias 11 e 12 de junho (sexta-feira e sábado), a III Edição do Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento que apresenta em Lagoa, no Auditório Carlos do Carmo, a obra do compositor Jorge Salgueiro ANDROIDINÓPOLIS em formato de residência artística com o envolvimento do Agrupamento ESPAMOL. Ainda neste auditório, está previsto o concerto Promenade pela Orquestra Clássica do Sul, que nos brinda com um espetáculo interativo de música clássica, narração e projeção de imagens.

