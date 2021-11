Lagoa dos Salgados vai ser zona de reserva natural

A Lagoa dos Salgados, nos concelhos de Albufeira e Silves, prepara-se para ser classificada como reserva natural. Será a segunda do Algarve, depois do Sapal de Castro Marim. O ministro do Ambiente vai fazer o anúncio nas próximas semanas

O ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, deverá vir ao Algarve no início de dezembro anunciar a classificação da Lagoa dos Salgados como reserva natural, disse esta semana ao JA o diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, Castelão Rodrigues.

O ministro está a mostrar “muito empenho” no anúncio, que está a ser preparado com controlo de eventuais fugas de informação.

Na passada terça-feira foi publicado em Diário da República o anúncio de consulta pública sobre esta classificação da lagoa, que ocupa território dos concelhos de Albufeira e Silves.

Essa consulta, decorrerá 30 dias após a publicação e posteriormente serão analisados os comentários recolhidos.

“É muito positivo para a região, é mais uma área classificada. E também para o País, pois cumprirá com a meta da indicação europeia das áreas classificadas”, assinalou o diretor regional do ICNF.

A classificação como área protegida era um desejo antigo dos ambientalistas da região, que durante muitos anos lamentaram os inúmeros incidentes da ETAR contígua à Lagoa, que drenava diretamente para o meio natural.

(…)

João Prudêncio

