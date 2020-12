Lagoa e Carvoeiro entregam 200 cabazes natalícios

A União das Freguesias de Lagos e Carvoeiro (UFLC) vai entregar 200 cabazes de Natal às freguesias carenciadas entre os dias 14 e 23 de dezembro, anunciou a autarquia.

Este ano, o número de cabazes aumentou, para responder às novas dificuldades com que as famílias se debatem devido à pandemia de covid-19.

Para o presidente da UFLC, João Paulo, esta ação “é um complemento do trabalho que desenvolvemos ao longo de todo o ano e não apenas na quadra natalícia, uma vez que a ação social é uma das nossas áreas estratégicas e tem uma forte e importante dinâmica semanal e mensal”.

Além destes cabazes, a autarquia dispõe de uma estrutura intitulada Espaço DER – Dar e Receber, que ajuda centenas de famílias com a distribuição de refeições quentes, a partir de doações de alimentos por parte de diversos parceiros locais, nacionais e comunitários como o Programa Zero Desperdício e o Fundo Europeu de Apoio aos mais Carenciados.

A autarquia “também ajuda as famílias com maiores dificuldades a pagarem bens essenciais, como a água, luz, gás e medicação”, além de proceder com muita discrição e rigor, à distribuição de produtos alimentares”, segundo o comunicado.

