Lagoa é o concelho com mais estrelas Michelin

A região algarvia volta a estar em destaque no novo Guia Michelin para 2020, com sete restaurantes premiados e um total de nove estrelas conquistadas. O concelho de Lagoa é o que se destaca mais no Algarve, com três estrelas Michelin.

O restaurantes Ocean, no Vila Vita (Lagoa), e o Vila Joya (Albufeira), são os mais premiados da região, com duas estrelas cada um. Já com uma estrela, surgem na lista do novo Guia para 2020 o São Gabriel e o Gusto, ambos em Almancil (Loulé), o Bon Bon (Lagoa), o Vista, na Praia da Rocha (Portimão), e o Vistas, no Monte Rei Golf e Country Club, em Vila Nova de Cacela (VRSA), a nova entrada deste ano.

Hans Neuner

O presidente da Câmara de Lagoa, que voltou a ser o concelho mais premiado neste ano, congratulou-se com estas distinções do Guia ibérico Michelin. Para além das felicitações enviadas aos galardoados, Luís Encarnação valorizou ainda o contributo destes prémios para o atual posicionamento de Lagoa como destino turístico de elevada qualidade.

“Lagoa fica assim posicionado como o único concelho em Portugal continental, à exceção de Lisboa, que acolhe três estrelas Michelin. Ou seja, em pouco mais de 88 quilómetros quadrados associa-se aos tesouros naturais da nossa magnífica orla costeira, uma oferta gastronómica e enófila cada vez mais reconhecida e prestigiada”, salientou o autarca.

Louis Anjos

Em Lagoa, o chef Hans Neuner, do restaurante Ocean, localizado em Alporchinhos, na freguesia de Porches, recebe as duas estrelas correspondentes à categoria “cozinha excecional, vale a pena o desvio”. Por seu lado, o chef Louis Anjos vê atribuída uma estrela ao restaurante Bon Bon, sediado na freguesia de Carvoeiro. Esta primeira estrela corresponde à categoria “cozinha de grande nível, compensa parar” do Guia Michelin ibérico.

A gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020 decorreu na noite de 20 de novembro, em Sevilha, marcando também os 110 anos de idade do conceituado guia ibérico.