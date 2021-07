Lagoa e Palhaço Sorriso aliam-se em campanha ambiental

Para assinalar o Dia Internacional sem Sacos de Plástico, amanhã 3 de julho, o Município de Lagoa alia-se ao Palhaço Sorriso, na divulgação do filme “Alerta Plástico: Perigo no Oceano”.

No filme, o Palhaço Sorriso e a sua trupe de bonecos falantes (estrelas no seu último álbum e DVD) organizam um passeio à praia e por meio de uma explicação divertida mas incisiva procuram sensibilizar os mais jovens para a importância dos ecossistemas, fauna e flora marinhas, para o problema da destruição de habitats e a sua influência nos seres vivos, e para a tragédia das ilhas de lixo flutuantes, as descargas e o acúmulo de plásticos pelos mares e os perigos que isso representa para a fauna e flora marinhas e para toda a vida na Terra.

O presente filme destaca ainda a importância da preservação da Biodiversidade marinha no combate às alterações climáticas e que prova que “a brincar também se aprende”. Uma mensagem sem dúvida importante e urgente e uma iniciativa que merece a atenção – e a acção – de cada um de nós.

A sensibilização junto das crianças é uma aposta do município e certamente ajudará a formar seres humanos mais conscientes e responsáveis

PUB