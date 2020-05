Lagoa e RTA esclarecem micro-empresários sobre apoios

A Câmara Municipal de Lagoa e a Região de Turismo do Algarve estiveram a esclarecer os micro-empresários do concelho acerca das novas medidas de apoio do Governo, anunciou a autarquia.

O apoio financeiro do Estado destinado às micro-empresas, até nove trabalhadores, e empresários em nome individual do setor do Turismo tem um valor de 750 euros mensais, por cada posto de trabalho existente na empresa até 29 de fevereiro deste ano, multiplicado pelo período de três meses, até ao montante máximo de 20 mil euros.

Os sócios-gerentes podem estar incluídos nestes apoios, se a sua função for remunerada e constar na declaração de Remunerações entregue à Segurança Social. Este financiamento é reembolsável, sem juros e esse reembolso é feito no prazo de três anos com o período de carência de 12 meses.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, em comunicado, neste momento a população tem de “não deitar a perder, aquilo o que foi conseguido com o esforço de todos”, durante o tempo de isolamento.

“É necessário manter bem presente que o fim do estado de emergência não significa o fim do perigo. Continua, por isso, a ser preciso usar os cuidados e as práticas de prevenção anteriormente recomendadas”, alertou o autarca.

Durante esta semana, o presidente do município reuniu também com os gerentes de hipermercados e postos de abastecimento do concelho, para apelar ao rigor nas medidas de contenção da propagação da pandemia de COVID-19, como tem sido feito até agora.

Luís Encarnação concluiu que tem a intenção de cooperar com o setor do Turismo “responsável por mais de 90% da economia do concelho de Lagoa”.