Lagoa é um dos concelhos do País mais eficiente financeiramente

O município de Lagoa ficou em segundo lugar na lista dos concelhos de média dimensão de todo o País em relação à eficácia e eficiência financeira em 2020, anunciou a autarquia.

O concelho de Lagoa ficou ainda colocado em quarto lugar na lista dos concelhos de grande, média e pequena dimensão, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.

Lagoa destacou-se ainda como o município com melhor índice de dívida total entre todas as autarquias portugueses, além de ser o terceiro com a maior independência financeira na lista geral de todas as dimensões.

“Este resultado é o espelho da gestão rigorosa das finanças da autarquia, que tem vindo a ser realizada por este executivo. Alcançar o 2º lugar no ranking de concelhos de média dimensão, bem como o primeiro lugar como o município com melhor índice de dívida total, entre todos os municípios portugueses, bem como o terceiro município com a maior independência financeira, num ano difícil como o de 2020, devido à covid-19, tendo havido um grande investimento na proteção da população, só pode ser um motivo de orgulho para todos os lagoenses” considera o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

