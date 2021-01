Lagoa é um dos destinos turísticos mais seguros da Europa

O concelho de Lagoa faz parte da lista de treze destinos europeus mais seguros para visitar em 2021, segundo a European Best Destinations.

Esta organização com sede em Bruxelas tem como objetivo ” promover a cultura e o turismo na Europa” e na lista divulgada teve em conta “o respeito pelas atuais circunstâncias sanitárias e restrições.

Esta lista é baseada no número de casos ativos de covid-19 por 100 mil habitantes, número de mortes, medidas sanitárias, recomendações das autoridades para turistas, alojamentos locais, lojas, restaurantes e padrões médios de Saúde.

“Lagoa implementou medidas desde muito cedo para proteger a população local e reduzir a propagação da covid-19. A reunir algumas das mais belas joias do Algarve como as praias da Cova Redonda ou a Praia Nova e a sua famosa capela, a praia da Marinha, as aldeias do Carvoeiro, Ferragudo, Porches (…) Lagoa é, provavelmente, um dos mais belos e seguros destinos”, refere a organização em comunicado.

Alentejo, Açores, Madeira, Monte-Carlo, Martinica, Taiti, Asos Corfu, Meteora, Ikaria e Cavtat são outros dos destinos que fazem parte desta lista.

“É com enorme satisfação que vejo o concelho de Lagoa ser escolhido como um dos mais seguros da Europa, pela prestigiada European Best Destinations. Esta distinção traz-nos uma maior responsabilidade, mas espelha bem o trabalho realizado por todos, desde o início da pandemia”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

