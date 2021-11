Lagoa encerra 1.º semestre de 2021 com saldo positivo

Foi esta semana apresentado, na Assembleia Municipal, o balanço financeiro do 1.º semestre de 2021, que apurou um resultado líquido no valor de 173.400. 31 euros, nas contas do município de Lagoa, comunicou a autarquia.

Depois de analisado o cumprimento das disposições legais estatutárias, rácios, revisão sumária às principais rubricas que compõem a informação económica e financeira, comparação dos valores orçamentado com os valores executados, gastos e rendimentos registados, bem como os investimentos e desinvestimentos, foi possível aferir que as finanças do município de Lagoa continuam de “boa saúde”.

“É com satisfação que vimos este valor a ser apurado. A pouco mais de um mês e meio do fecho do ano dispomos de indicadores que demonstram que o município irá fechar o ano com saldo positivo”, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

