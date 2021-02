Lagoa entrega prémios da campanha «comprar no comércio local»

A Câmara Municipal de Lagoa entregou os primeiros nove grandes prémios da campanha “Val€ comprar no comercio Local”, numa pequena cerimónia que teve lugar na passada sexta feira, no Auditório do Convento de S. José.

Este ato simbólico, presidido pelo Presidente do Município, Luís Encarnação, e acompanhado pelo Presidente da ACRAL, Paulo Alentejano, permitiu entregar o prémio de 1500,00 euros à feliz contemplada, bem como os prémios entre os 750,00 e os 250,00 euros. Os restantes 105 contemplados tem vindo a levantar os seus prémios, entre os 150,00 e os 20,00 euros, no secretariado do recinto da FATACIL, onde se encontra instalado o Balcão do Empreendedor do Município de Lagoa.

Estes prémios são referentes ao primeiro sorteio da campanha “Val€ comprar no comercio Local, onde foram sorteados os primeiros 10 mil euros, num total de 50 mil euros a sortear, até ao final da campanha. A tômbola de onde saíram os prémios entregues continha 8010 talões, equivalentes a 80 100 euros de compras feitas no comércio local de Lagoa entre o dia 25 de dezembro de 2020 e o dia 25 de janeiro de 2021.

Os sorteios são transmitidos em streaming, em direto no site do município (www.cmlagoa.pt), a partir das 14h30 do último dia útil dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2021. No mesmo local da web estão publicadas todas as informações sobre esta campanha.

“Vale comprar no Comércio Local” é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lagoae da associação comercial ACRAL– Associação de Comércio e Serviços do Algarve. Conta já com a participação de 120 empresas ou empresários a título individual sediados no concelho de Lagoa, mas continuam abertas as possibilidades de novas adesões. Já os consumidores que preferirem estes fornecedores locais de bens e serviços podem candidatar-se a novos prémios, no valor de mais 40 mil euros durante os próximos quatro meses.

De referir que o Município de Lagoa, também já distribuiu 72 mil euros pelos desempregados inscritos e indicados pelo IEFP, em vales de 40,00 euros cada, para que os mesmos possam realizar compras no comércio local.

«Com esta campanha o Município de Lagoa visa apoiar a economia local, num momento de acentuadas dificuldades para as empresas. Os efeitos económicos e sociais resultantes da pandemia de COVID-19 fazem-se sentir fortemente. Atrair clientes para o comércio tradicional em todo o concelho, promovendo a economia circular com ofertas aos participantes aderentes, é uma das várias medidas que estamos a implementar», esclareceu Luís Encarnação.

