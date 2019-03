Lagoa: Evento do Dia da Mulher cancelado devido a problemas técnicos no auditório municipal

O evento que estava agendado para a noite desta sexta-feira, no auditório municipal Carlos do Carmo, em Lagoa, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, foi cancelado devido a problemas técnicos.

Nesta noite, o município de Lagoa tinha previsto dar a conhecer as 18 candidaturas à primeira edição do Prémio Maria Barroso. Após a entrega do prémio, subiria ao palco a cantora algarvia Susana Travassos para encerrar o programa do Dia Internacional da Mulher em Lagoa.

“No âmbito do Prémio Maria Barroso, cuja cerimónia pública estava prevista para esta noite, dia 8 de março, pelas 21h00, vimos comunicar que lamentavelmente somos obrigados a cancelar o evento, considerando questões técnicas ao nível do circuito elétrico que implicam a impossibilidade de utilização de vários equipamentos no auditório Carlos do Carmo”, explica a autarquia em comunicado.