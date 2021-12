Lagoa felicita restaurantes Ocean e Bon Bon pelas estrelas Michelin

A Câmara Municipal de Lagoa felicitou publicamente os restaurantes Ocean e Bon Bon pela manutenção das suas estrelas Michelin, anunciou a autarquia.

“O município de Lagoa felicita os proprietários dos mesmos, bem como os chefs e agradece o contributo para reforçar o concelho de Lagoa como um destino turístico de excelência, também, na área da gastronomia”, refere a autarquia em comunicado.

O Ocean fica localizado em Alporchinhos, no Vila Vita Parc com o chef Hans Neuner, enquanto o Bon Bon situa-se nas Sesmarias com o chef José Lopes.

“Esta é mais uma grande notícia para o concelho de Lagoa, que vive essencialmente do turismo e que quer continuar a promover Lagoa como um destino turístico de excelência. É um sinal claro que o mundo está atento aquilo que por cá se faz e espero que estas distinções possam ser um incentivo para todos nós”, considera o presidente da autarquia, Luís Encarnação.

PUB