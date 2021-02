Lagoa: Homem suspeito de matar cão no rio Arade constituído arguido

Um homem de nacionalidade portuguesa foi esta semana constituído arguido pela prática do crime de maus tratos a animais, depois de alegadamente ter atirado um cão ao rio Arade, perto da Mexilhoeira da Carregação, em Lagoa, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O animal foi atirado com dois tijolos amarrados à coleira e o alerta da presença do cão no rio foi dado na terça-feira à Guarda Nacional Republicana (GNR) de Lagoa.

O piquete da Polícia Marítima de Portimão deslocou-se de imediato ao local para retirar o corpo do animal da água, com apoio técnico da veterinária da Câmara Municipal de Lagoa, que transportou o cão para o canil municipal.

O animal não tinha chip nem registo de identificação, mas a identificação do suspeito foi possível após diligências da Polícia Marítima junto de várias clínicas veterinárias.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão já elaborou o auto de notícia e vai prosseguir com o inquérito, com o caso a ser posteriormente entregue ao Ministério Público.

