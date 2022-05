Lagoa homenageia o mágico Prof Herrero pelos seus 55 anos de carreira

O Município de Lagoa irá homenagear, amanhã, sexta-feira, dia 13, o mágico Prof. Herrero, que celebra 55 anos de carreira, num jantar que contará com cerca de 200 convidados, replicando um dos mais mediáticos eventos do mágico, o “Jantar dos 13”.

Professor Herrero, ilusionista Lagoense e figura incontornável do mundo do espetáculo, será homenageado amanha, durante um “jantar dos 13”, pelo Município de Lagoa, na presença de mais de 180 pessoas, entre familiares, amigos, colegas de profissão e autarcas.

Conhecido em Portugal e além-fronteiras, Professor Herrero foi, e ainda o é, uma grande referencia no mundo do espetáculo, influenciando muitos jovens que consigo aprenderam a arte do ilusionismo.

Com esta homenagem, o Município de Lagoa reconhece o percurso notável do Lagoense Professor Herrero, artista multifacetado e versátil Ilusionista, Hipnotizador, Fakir, Escritor, Poeta e colunista em diversos jornais e revistas, tendo participado em vários programas de televisão, em Portugal, Espanha e Alemanha, chegando a ser líder de audiências nos programas do conhecido humorista Herman José.

Para além de ser o mentor e criador do “Jantar dos 13”, lutando contra as superstições, desmistificando cientificamente charlatões, milagreiros, profetas, bruxos e videntes, também escreveu algumas obras, entre as quais, “Os mortos não falam”, “Um cagalhão na tola”, “A masoquista”, “O Vazio”, “Faquirismo e vida” e o “Curso de hipnotismo.”