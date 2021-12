Lagoa homenageia trabalhadores que se aposentaram em 2021

Lagoa homenageou os trabalhadores e trabalhadoras do município que se aposentaram no decorrer do ano de 2021 e “transitaram da vida ativa para a merecida reforma”, anunciou a edilidade.

Esta é uma cerimonia pública que acontece todos os anos, por esta altura, mas que devido à covid-19, e à semelhança do ano passado, se realizou nas instalações da Câmara Municipal, apenas com a presença do Executivo municipal com pelouros atribuídos, garantindo as necessárias condições de segurança.

Este momento tem como objetivo “enaltecer e louvar o desempenho, o zelo e a dedicação ao longo de toda uma atividade profissional dedicada à causa pública e, em especial, ao concelho de Lagoa”, enuncia a autarquia em comunicado de Imprensa.

Reformaram-se por tempo de serviço Suzete Jesus Freire Lima Mourinho, 29 anos ao serviço da autarquia; Joaquim Augusto de Oliveira Malha, 32 anos de serviço público; José Carlos Gonçalves, 33 anos de serviço e Alcides de Almeida Leite, 49 anos de serviço à causa pública no concelho de Lagoa.

“A todos aqueles que agora se reformaram, o nosso enorme agradecimento pelo empenho e dedicação à causa pública. Serão sempre recordados pelo seu percurso, nem sempre fácil, e pela difícil tarefa de bem servir, nem sempre reconhecida por todos. A todos eles, muito obrigado e aproveitem da melhor forma esta nova etapa, bem merecida, das suas vidas”, afirmou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

