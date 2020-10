Lagoa: Ideias do Levante promove workshop de dança oriental

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A associação cultural Ideias do Levante, em parceria com o Município de Lagoa (Algarve), acaba de informar que se encontram abertas as inscrições para o workshop de Iniciação à dança oriental, que decorrerá na sala polivalente do Centro de Estudos e Formação de Lagoa (CEFLA), na cidade de Lagoa, no dia 16 de Outubro (sexta-feira), das 19:00 às 20:30.

Esta formação é orientada pela professora Graciete Anwar e destina-se a adultos e adolescentes com uma idade superior a 12 anos.

Depois da realização da Aula Aberta de Dança Oriental para Principiantes, no dia 09 de Outubro de 2020, e acedendo aos vários pedidos, este workshop será claramente mais uma oportunidade de aprender os primeiros passos nesta arte milenar.

Graciete Anwar, iniciou-se na dança oriental com uma professora marroquina chamada Ilham, pelo seu percurso de aluna passaram as professoras Denise de Carvalho e Grabriela Sharifa. Concluiu o curso de bailarina profissional com a professora Vânia Cezário. Teve formação pontual com diversos professores internacionais através de workshops presenciais e online, com Lulu Sabongi, Youssef Batanero, Amir Sofi, Karim Nagi, Mohamed Shahim, Amir Thaleb, yousry Sharif, Wael Mansour, Lilli de Sevilla, Nesma al Andaluz (curso online iniciação à técnica de Mohamed Reda), Kátia Eshta com Tamer Aziz e Hoda Ibrahim (curso online Cairo Mirage), Brenda of Cairo, Kristina of Cairo, Khalil, Bozenka, Esmeralda Calabone, Mahaila El Helwa, entre muitos outros que contribuíram e continuam a desenvolver a sua capacidade como bailarina e professora. Segundo Graciete Anwar, na dança oriental, o conhecimento é infinito.

A inscrição, para esta actividade, deverá ser obrigatoriamente efetuada, de forma atempada, através do formulário online .

O valor de inscrição e participação nesta actividade é de 5 Euros por participante e os pagamentos deverão ser efectuados atempadamente via IBAN ou via PayPal.