Lagoa iluminou-se de azul no mês da prevenção de maus-tratos infantis

Em Lagoa, foram várias as iniciativas levadas a cabo, durante o mês de abril, entre elas a iluminação de vários edifícios com cor azul, com o objetivo de alertar para a importância de cuidar dos mais jovens, despertando a atenção da comunidade para a problemática dos maus tratos infantis.

“Serei o que me deres … que seja amor”, foi o tema da campanha de prevenção de maus tratos na infância, proposto pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), ao qual a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa, o Município de Lagoa, as IPSS´s e os Agrupamentos de escolas do concelho, uniram esforços na realização de várias iniciativas, relembrando a todas as crianças e jovens que “Ser feliz é um dos teus Direitos”.

Para além da iniciativa de iluminar os edifícios do Município de Lagoa, das Juntas e Uniões de Freguesias, dos Agrupamentos de Escolas e das IPSS´s, também nos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana, Centro de Saúde e respetivas extensões do concelho de Lagoa, foram colocados materiais informativos e o cartaz alusivo à temática, alertando para a necessidade de prevenir as situações de violência e maus tratos a crianças e jovens.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência é um dos mais graves problemas de saúde pública do nosso tempo, quer pela sua dimensão, quer pelas consequências a curto, médio e longo prazo.

O esforço para combater e erradicar práticas violentas, sejam maus-tratos físicos ou psicológicos, compete a todos e a cada um dos elementos da comunidade em que vivemos. Internacionalmente este alerta tem um laço azul como símbolo.

A nível nacional a CNPDPCJ empenha-se na sensibilização para a necessidade de cuidar e proteger os mais novos. Em Lagoa conta com as estruturas da CPCJ, do Município e das Entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude para este desígnio.

Com as iniciativas realizadas, a CPCJ de Lagoa e todas as entidades que colaboraram, pretenderam não só demonstrar o seu compromisso para com a proteção das crianças e jovens, como também, para com a promoção dos seus direitos.