Lagoa incentivou cerca de 2500 pessoas a caminhar à noite

“Marchas e Corridas ao Luar” em Lagoa incentivaram a população a praticar atividade física, melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida

Cerca de 2500 pessoas responderam ao desafio do município de Lagoa e participaram nas “Marchas e Corridas ao Luar 2019”.

As seis etapas incluíam dois percursos, de cinco quilómetros para as marchas e 10 quilómetros para as corridas, onde os participantes, oriundos não só de Lagoa, mas também de concelhos vizinhos, ou visitantes em férias, tiveram a oportunidade de conhecer, marchar ou correr nas ruas das freguesias do concelho.

“O município de Lagoa continua assim a promover com sucesso atividades que promovam o exercício físico para todos, e que contrariem as estatísticas, que indicam que o número de portugueses com mais de 15 anos ‘raramente’ ou ‘nunca praticam’ exercício ou desporto aumentou”, realça a autarquia, frisando que, prova disso, será a realização da Marcha Corrida de Carvoeiro, a realizar já no próximo dia 8 de setembro, com início pelas 9h30, no Largo da Praia do Carvoeiro, numa coorganização do município de Lagoa com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).