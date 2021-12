Lagoa integra cidadãos portadores de deficiência nos seus serviços

O Município de Lagoa destacou hoje que está a integrar pessoas com deficiência e incapacidade nos seus serviços no quadro do seu papel enquanto “cidade inclusiva”.

A autarquia “tem vindo a assumir como prioridade nas suas práticas a criação de condições para a plena integração socioprofissional e participação das pessoas com deficiência, enquanto barómetro social de respeito pela diversidade, igualdade de oportunidades e expressão da cidadania”, releva.

Desde 2019, o Município tem integrado, com o apoio do IEFP através da Medida “Contrato de Emprego Inserção +” destinada a pessoas com Deficiência e Incapacidade, vários munícipes com tipos de deficiência diversificada. Todos eles se encontram inseridos a realizar atividades socialmente necessárias em regime normal de trabalho.

Esta iniciativa visa o exercício de uma atividade profissional e o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias à sua integração no mercado de trabalho.

No seguimento da política adotada pelo Município, a autarquia recebeu no passado dia 02 de dezembro o sétimo munícipe integrado através da Medida mencionada, que iniciou funções na Divisão de Desenvolvimento Económico.

A sua prestação será um contributo importante e especial num projeto já iniciado que tem como objetivo combater a exclusão social, com a promoção de um conjunto de atividades e ações para melhorar a qualidade de vida da população portadora de deficiência ou com grau elevado de dependência e mobilidade reduzida, residente no concelho.

“Trabalhamos diariamente sobre o tema de não deixar nenhum Lagoense para trás porque é nisso que acreditamos verdadeiramente. É com enorme satisfação que integramos mais um Lagoense portador de deficiência nos nossos serviços. É mais um sinal claro que para nós todos contam”, afirma Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

