Lagoa Jazz Fest está de volta

Entre os dias 01 e 03 de julho o Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, recebe o XVII Lagoa Jazz Fest’22 com o regresso ao seu habitual do formato que junta aos concertos animação musical e zona lounge.

Os bilhetes, para cada dia do evento, custam 10€ (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município) e estarão disponíveis brevemente para aquisição nos locais habituais bem como no local do evento.

Ao longo das 16 edições realizadas, “o evento foi colecionando críticas positivas da imprensa especializada e gratificantes elogios do público e dos artistas nacionais e internacionais que nos visitaram e que puderam manifestar o agrado pela hospitalidade e condições logísticas e técnicas que lhes foram proporcionados”, refere a autarquia em comunicado.