Lagoa Jazz Fest regressa a Estômbar no início de julho

O Lagoa Jazz Festa está de volta ao Sítio das Fontes, em Estômbar, entre os dias 2 e 4 de julho, com uma programação diversa dentro da área do jazz, anunciou a autarquia.

“Em 2021 o Lagoa Jazz Fest volta para a XVI edição com um cartaz de qualidade e diversidade, coerente com o objetivo de sempre: mostrar diferentes estéticas e abordagens na área do jazz e sua árvore genealógica com um denominador comum: qualidade”, refere o município em comunicado.

A XVI edição deste evento internacional conta com vários espetáculos marcados para as 20:30, com um valor de 10 euros, à venda na Ticketline, Worten, Fnac, Auditório Carlos do Carmo e no Balcão Único.

O público poderá usufruir de um desconto de 20% no valor, ao apresentar o Passaporte Cultural ou o Cartão Lagoa Social. Devido à pandemia de covid-19, os lugares são limitados.

Este festival nasceu em 2003 e “mereceu críticas positivas da imprensa especializada e gratificantes elogios do público e dos artistas nacionais e internacionais que nos visitaram”.

Ao longo dos anos, já pisaram o palco deste festival artistas como Stanley Jordan (USA), Richard Galliano (França), Concha Buika (Espanha), New York Voices (USA), Lokomotiv (Portugal), J.D.Walter (USA), Antonio Faraò (Itália), Omar Akim (USA), Maria João e Mário Laginha (Portugal) e Edmar Castaneda (Colômbia).

PUB