Lagoa Jazz Fest regressa de 28 a 30 de junho

O Lagoa Jazz Fest está de regresso este ano com mais um cartaz de luxo. O auditório ao ar livre do parque municipal Sítio das Fontes, em Estômbar, volta a transformar-se numa verdadeira “cidade do jazz”, entre os dias 28 e 30 de junho.

Esta é a décima quinta edição do festival, que se vem impondo como um dos mais carismáticos do género no país, tendo passado por aqui alguns dos mais talentosos músicos de jazz do país e do mundo.

“Este festival de jazz tem vindo a afirmar-se a nível nacional e internacional, com um público fiel, num local único e mágico, o Sítio das Fontes, em Estômbar. Ao longo das 14 edições realizadas, foi merecendo críticas positivas da imprensa especializada e gratificantes elogios do público e dos artistas nacionais e internacionais que nos visitaram”, realça a organização do evento, que está a cargo da autarquia local.

Tal como vem sendo tradição, o cartaz de 2019 do Lagoa Jazz Fest apresenta diferentes instrumentos, estéticas e abordagens musicais na área do jazz.

Assim, no dia 28 de junho, Charlier/Sourisse/Winsberg (França) apresentam “Tales from Michael”.

No dia seguinte (29), é a vez de subirem ao palco do Sítio das Fontes o LRK Trio (Reino Unido) e J.D. Walter (Estados Unidos).

No último dia do festival, 30 de junho, a noite será animada com Cláudio Alves e Gonçalo Sousa (Portugal), enquanto Tafuis/Beccalossi/Buschini (Brasil/Itália/Argentina) apresentam o espetáculo “Três Mundos”.

O bilhete para cada dia de concertos custa 10 euros, com desconto de 20% para portadores do passaporte cultural e cartão Lagoa Social.