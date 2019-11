Lagoa junta “Saberes em Festa” num programa para todas as idades

A terceira edição do encontro regional “Saberes em Festa” acontece nos próximos dias 29 e 30 de novembro, com um programa direcionado para todos os públicos.

O programa deste “Saberes em Festa” é feito de propostas para todas as idades e gostos: da gastronomia ao caminhar pelas ruas da cidade, de uma assembleia de jovens à participação da Academia de Seniores de Lagoa, das palestras sobre temas diversificados aos workshops de música para bebés, ou de técnicas de canto e de pintura para maiores de 12 e 16 anos respetivamente, há um vasto menu de escolhas possíveis.

A iniciativa pretende reunir e dar a conhecer as múltiplas experiências de educação permanente que têm lugar no concelho e na região do Algarve. Resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lagoa e a Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP), com o apoio da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços Regionais do Algarve e Universidade do Algarve.

O Centro Cultural – Convento de S. José, em Lagoa, é o local que acolhe oficialmente o “Saberes em festa” deste ano, ainda que algumas atividades previstas no programa possam decorrer em paralelo em espaços de outros agentes culturais envolvidos, de que são exemplos as associações Artis XXI e Ideias do Levante.

As múltiplas atividades deste programa, direcionadas para as áreas da educação formal e não formal, no âmbito da educação permanente, apresentam-se como forma de celebrar o dia internacional da Cidade Educadora (30 de novembro) comemorado em centenas de cidades de todo o mundo, este ano sob o lema “Escutar a Cidade para a transformar”.