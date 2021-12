Lagoa levou a magia do Natal a escolas e instituições

A Câmara Municipal de Lagoa levou a magia do Natal às escolas e instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho entre os dias 13 e 15 de dezembro, anunciou a autarquia.

Animação, alegria, cor, personagens de cirso ainda o palhaço Salsinha e o Pai Natal fizeram as delícias das crianças do concelho de Lagoa, que ainda receberam presentes.

As personagens proporcionaram uma apresentação musical dinâmica e animada para as crianças, de escola em escola e nas instituições do concelho, para pôr os mais pequenos a dançar e a saltar.

Devido ao aumento do número de casos positivos de covid-19, a programação de Natal do concelho foi alterada, tendo sido canceladas as sessões do musical “O Sonho do Ernesto” para as escolas.

“Com ou sem covid-19 é sempre importante levar a magia do natal aos mais novos e a esperança de um Natal de 2022 diferente aos mais crescidos, cumprindo sempre as regras impostas pela Direção Geral de Saúde”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.

