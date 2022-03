Lagoa: Luís Encarnação visita local de recolha e ajuda a ucranianos

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, visitou na terça-feira de manhã o local onde estão a ser angariados bens essenciais e outros produtos para serem entregues ao povo ucraniano, anunciou a autarquia.

O autarca de Lagoa foi acompanhado pela vice-presidente, Anabela Simão e a vereadora Ana Martins, em pleno Dia Internacional da Mulher, oferecendo uma flor ao grupo de pessoas que está lá em permanência.

A visita serviu também para homenagear e agradecer “todo o esforço das mulheres portuguesas e ucranianas que arregaçaram as mangas, abriram o espaço, e mobilizaram a comunidade lagoense na ajuda ao povo ucraniano”, segundo o comunicado.

Esta campanha é uma cooperação com o grupo de voluntários “Mais Lagoa”, Associação de Ucranianos no Algarve, Juntas de Freguesia do concelho e com o apoio da Câmara Municipal.

“Mais uma vez, os lagoenses foram chamados a ajudar o próximo e disseram presente. Todos os dias recebemos chamadas e mensagens de lagoenses que estão disponíveis para ajudar, seja de que maneira for” afirmou Luís Encarnação.

Nos próximos dias, o ponto de recolha vai ser transferido para a Rua Francisco L. M. Veloso, nas antigas instalações da parafarmácia Super Saúde.