Lagoa mantém apoio a estudantes no próximo ano letivo

A Câmara Municipal de Lagoa vai continuar a apoiar os estudantes que frequentam as escolas públicas do concelho através da distribuição dos cadernos de fichas e material escolar, anunciou a autarquia.

Estes materiais serão distribuídos aos estudantes do pré-escolar e do primeiro ciclo, enquanto os alunos do segundo e terceiro ciclo e ensino secundário recebem um voucher de 25 euros para trocarem por material escolar nos estabelecimentos aderentes, além do transporte escolar ser gratuito.

Estas ofertas serão dadas aos estudantes residentes no concelho e aos estudantes-atletas que integram o projeto da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento, mesmo que residam nos concelhos limítrofes.

A distribuição dos vouchers tem também como objetivo ajudar o comércio local, uma vez que só poderão aderir a esta campanha papelarias sedeadas no concelho de Lagoa.

“O início de cada ano letivo é sempre um período em que as famílias são obrigadas a realizar um maior esforço financeiro para comprar os livros e materiais escolares. Com estas medidas o município contribui para que todas as crianças e jovens iniciem o ano letivo com o material necessário”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.