Lagoa, Monchique, Portimão e Silves reúnem-se entre margens… sem fronteiras

Entre 13 e 14 de maio, (sexta e sábado), o Auditório do Museu de Portimão recebe as IV Jornadas do Arade, dedicadas às Terras do Arade e à “Valorização do Património”.

As IV Jornadas do Arade iniciam o seu programa na sexta-feira à tarde, dia 13, pelas 15:00, com a apresentação de Comunicações Livres e posterior sessão de abertura oficial com representantes dos quatro municípios daquela sub-região: Lagoa, Monchique, Portimão e Silves.

Em seguida, será feita uma análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) do Arade, para se identificarem “os caminhos para a valorização” do património. O primeiro dia termina com uma reflexão sobre a preservação e exploração do Arade no que toca ao seu património fluvial.

No sábado serão dados a conhecer projetos de divulgação do património industrial e o que os quatro municípios estão a fazer para preservar e promover o seu património local. Nesse dia serão também apresentados projetos de valorização do património intermunicipal no Algarve e discutida a importância de registar o património cultural imaterial “para que não caia no esquecimento”, resume a organização.

O grande desafio volta a ser “aproximar margens, abolir fronteiras e olhar o Arade de frente, com um espírito empreendedor, inovador e sustentável” como descreve a Comissão Organizadora, Teia D’Impulsos.

A entrada é gratuita mediante inscrição online ou presencial nos dias do evento.