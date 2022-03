Lagoa: Município lança campanha digital “Rostos da Igualdade”

No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher, o município de Lagoa lançou, nas suas páginas institucionais, uma campanha que tem como objetivo a promoção da igualdade de género, contra todas as formas de discriminação.

A campanha digital “Rostos da Igualdade” decorreu entre os dias 09 e 13 de março, divulgando em cada dia rostos de pessoas que residem, trabalham e/ou estudam em Lagoa e que diariamente, no seguimento das suas ações, promovem a igualdade entre mulheres e homens.

A campanha iniciou-se com a vereadora Ana Martins, considerando a sua participação política e cívica no concelho e a sua representação autárquica.

A fechar a campanha foi ainda lançada uma música dedicada a todas as mulheres, na voz de Luana Velasquez, com acompanhamento na viola portuguesa de João Arrobe e com a letra de um jovem estudante de Lagoa, Santiago Perdigão.

Para a autarquia, este é mais um exemplo de que a Câmara Municipal de Lagoa, enquanto organismo público da administração local, “próxima do território e das pessoas, tem um papel preponderante na desconstrução dos estereótipos de género traçando uma estratégia consistente e de esperança no futuro, em matéria de igualdade de género e não discriminação”.

Poderá visualizar todos os vídeos no Facebook e Youtube do município de Lagoa ou consultar o site municipal através do seguinte link: https://www.cm-lagoa.pt/index.php/pt/servicos/igualdade-de-genero-e-cidadania/agenda-local-para-a-igualdade#campanha-rostos-da-igualdade-em-lagoa.