Lagoa: Musical “Milho por Peixe” sobe a palco a 11 de dezembro

O espetáculo musical para famílias “Milho por Peixe” vai estar em palco no dia 11 de dezembro pelas 16h00 no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, anunciou a autarquia.

Um espetáculo que envolve a música com o teatro e que promove os sentimentos de partilha, comunhão e afinidade cultural que, habitualmente, se evidenciam ainda mais nesta altura do ano.

Os bilhetes custam €6 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/milho-por-peixe-59917 e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

A entrada é gratuita a menores de 18 anos mediante levantamento de bilhete no Auditório Carlos do Carmo.

Com o objetivo de abordar a diversidade cultural em contexto cultural, o presente projeto pretende criar momentos de contacto com as expressões artísticas e culturais africanas bem como promover a sua valorização, considerando importante trabalhar no sentido de uma ligação e compreensão entre as diferentes identidades, de forma a proporcionar sentimentos de comunhão, partilha e afinidade cultural.

Um espetáculo com uma mensagem especial de união e, para se ver em família no Auditório Carlos do Carmo.

