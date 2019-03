Lagoa: Porches reaviva as lendas locais no coração da vila

No próximo dia 30 de março, os Percursos Performativos no Património voltam a Lagoa. Desta vez, o cenário é a vila de Porches, com as suas ruelas estreitas e chaminés típicas.

No percurso da igreja de Nossa Senhora da Encarnação ao Centro Cultural D. Dinis, vão ser contadas a história e as estórias da localidade, revisitadas personagens, lendas e crenças, declamada poesia e lembrados episódios que figuram na memória e no imaginário das gentes de Porches.

Sob o mote “A Encantada de Porches e outras lendas”, o conjunto de performances de teatro e narração oral tem lugar no coração da vila, fazendo das ruas e dos edifícios por onde passa autênticos palcos em que se representam lendas e contos do extenso património cultural imaterial da região algarvia, direta ou indiretamente relacionados com Porches.

“Com particular ênfase neste percurso, as lendas locais são ótimos veículos de expressão no exercício da tradição oral. Imbuída de um espírito inspirado na presença islâmica no Algarve e em memórias de finais do século XIX e inícios do seguinte, esta dramatização assenta na figura de um contador de histórias que recorre a figurinos e cenários para enriquecer narrativas como ‘A encantada e os figos de ouro’. ‘A moura e o almocreve’, ‘Santuário de Nossa Senhora da Rocha’, ‘Os crimes do guerrilheiro Manuel Pedro’, ‘O burro e o sino’ ou ‘O discurso do homem de Porches’”, referem os promotores da iniciativa.

O percurso tem início pelas 17h00, tendo por ponto de encontro o adro da matriz. As performances ficam a cargo dos Te.Atrito, companhia de teatro oriunda de Faro. No final do percurso os participantes serão brindados com uma degustação de iguarias típicas servidas em ambiente de salutar convívio.

Os Percursos Performativos no Património vão na sua segunda edição, constituindo uma aposta do município de Lagoa na valorização do seu património cultural, e integram o programa cultural 365 Algarve.

Os bilhetes para esta iniciativa custam 7,5 euros.