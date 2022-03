Lagoa promove a 6.ª edição da Semana Verde

Entre os dias 21 e 25 de março o município de Lagoa homenageia os parceiros locais, com destaque para os estabelecimentos de ensino da rede pública que foram galardoados pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) com a Bandeira Verde, no âmbito do programa Eco Escolas no ano letivo 2020/21, envolvendo também a sociedade civil.

Na edição de 2022 da Semana Verde estão previstas atividades de educação ambiental para a comunidade escolar e para a comunidade em geral, como forma de celebrar o Equinócio de primavera, o Dia Mundial da Floresta ou da Árvore, o Dia Mundial da Água, o Dia Mundial da Meteorologia e o Dia Nacional do Estudante.

Assim, o município desafia os estabelecimentos de ensino e o público em geral a participar nas seguintes atividades a desenvolver ao longo de toda a semana:

– 21 de março (segunda-feira), das 10:30 às 13:30 – Oficina “Utilização de Plantas Autóctones para Espaços Verdes” (Formato online ZOOM), com Ivo Rosa e participação de José Vieira. Para assistir: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/86799897067?pwd=MGduQ05hUEUxQzBKWTAvUW44NTlCdz09;

– 22 de março (terça-feira), das 10:00 às 12:30 – Oficina “Biodiversidade dos Rios e das Ribeiras” (Formato online ZOOM), com Lúcia Pereira. Para assistir: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87124015828?pwd=V1I5dm80K1grQzkxaTB1bjdNOEhYdz09;

– 23 de março (quarta-feira), das 09:30 às 11:30 – Oficina “Previsões Meteorológicas – Da teoria à prática” (Formato online), com Bruno Gonçalves. Facebook do município de Lagoa: https://pt-pt.facebook.com/municipio.lagoa/;

– 25 de março (sexta-feira), das 15:00 às 19:00 – Oficina “Ilustração Científica – Técnica do Grafite” (Formato online), com Ana Rita Afonso. Inscrições obrigatórias, limitadas a um número máximo de 12 participantes: https://forms.gle/pK9jnyo7LJBoHDs19;

Excetuando a Oficina “Ilustração Científica – Técnica do Grafite”, que terá um número máximo de 12 pessoas, todas as restantes oficinas são de participação livre e não carecem de inscrição prévia.

A presente oferta formativa na área do ambiente e da literacia ambiental, pretende reforçar o compromisso do município de Lagoa no cumprimento e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para concretização da Agenda 2030, dos quais se destacam o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos (ODS 4); contribuir para cidades e comunidades mais seguras, resilientes e sustentáveis (ODS 11); tomar iniciativas ao nível do clima, de modo a promover a mitigação das alterações climáticas (ODS 13); promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, e gerir de forma sustentável as florestas, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade (ODS 15); e revitalizar as parcerias para o desenvolvimento sustentável (ODS 17).