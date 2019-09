Lagoa promove Arade Sup Challenge

Mais de 100 participantes, entre as vertentes de competição e lazer, vão participar no próximo sábado, dia 14 de setembro, entre as 12h00 e as 17h00, no Arade Sup Challenge.

A partida será dada do Cais do Calhau, na Mexilhoeira da Carregação, e o percurso seguirá até às as Fontes de Estômbar, pela magnífica paisagem do rio Arade, considerado um local de excelência para a prática desta modalidade.

O objetivo do Arade Sup Challenge é promover através do SUP – Stand Up Paddle, a prática desportiva aliada ao convívio.